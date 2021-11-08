Глава Архангельской области заявил о выходе на плато по заболеваемости ковидом в регионе

АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил в понедельник, что введенные ограничительные меры помогли выйти на плато по заболеваемости ковидом в регионе. Об этом он заявил в своей авторской рубрике "Вместе. Поморье" в эфире областного радио.

"Три недели ограничений, в которых мы с вами существуем, дают свой результат. Мы уже, по мнению специалистов, вышли на так называемое плато. Это означает, что ежедневно количество тех, кто выздоровел, либо равно, либо выше количества заболевших", - сказал Цыбульский.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, торговые центры, учреждения культуры, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном ПЦР-тесте или наличии медотвода от вакцинации.

Глава региона отметил, что в течение последних двух недель в стационарах не разворачивали дополнительные ковидные койки.

С начала пандемии в области выявлено 103 670 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки выявлено 466 случаев. Выздоровели и выписаны 95 924 человека, зарегистрировано 2 011 летальных исходов. 411 503 жителя Архангельской области прошли первый этап вакцинации. Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 368 442 человека.