Минск признал экстремистским формированием интернет-ресурсы оппозиционной инициативы BYPOL

МИНСК, 8 ноября. /ТАСС/. МВД Белоруссии внесло в перечень экстремистских формирований интернет-ресурсы оппозиционной инициативы BYPOL, которая объединяет находящихся за рубежом бывших сотрудников правоохранительных органов республики. Об этом свидетельствует обновленный перечень экстремистских формирований, опубликованный в понедельник на сайте МВД.

Решение о признании экстремистским формирование BYPOL/ Мобилизационный план "Перамога" принято МВД в понедельник. Еще одним решением ведомство признало экстремистским формированием группу граждан, объединенных посредством Telegram-чата "Смайл суки".

Ранее перечень МВД было включено около 10 экстремистских формирований. В МВД отметили, что действия организаторов, создателей, руководителей, а также иных участников формирований, признанных в стране экстремистскими, вне зависимости от их гражданства образуют состав уголовного преступления. В соответствии с решением правительства Белоруссии, к ответственности могут быть привлечены подписчики признанных в стране экстремистских формирований. Максимальная ответственность за это - семь лет лишения свободы.