В Северной Осетии школьные педагоги начнут получать надбавки от главы республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Школьные педагогические работники в Северной Осетии начнут получать надбавки от главы республики. Такое поручение дал руководитель региона Сергей Меняйло на еженедельном аппаратном совещании в понедельник.

"Предусмотреть надбавки всем категориям педагогических работников от главы республики. Это касается молодых педагогов, касается статуса педагога "учитель-методист", "учитель-наставник" и за непрерывный стаж работы, выслугу лет - педагогическим работникам", - сказал Меняйло.

Надбавка будет исчисляться из базового оклада педагога.

В ближайшее время соответствующие документы рассмотрят на заседании правительства республики.