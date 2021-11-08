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В Северной Осетии школьные педагоги начнут получать надбавки от главы республики

Сумма выплаты будет зависеть от базового оклада учителя

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Школьные педагогические работники в Северной Осетии начнут получать надбавки от главы республики. Такое поручение дал руководитель региона Сергей Меняйло на еженедельном аппаратном совещании в понедельник.

"Предусмотреть надбавки всем категориям педагогических работников от главы республики. Это касается молодых педагогов, касается статуса педагога "учитель-методист", "учитель-наставник" и за непрерывный стаж работы, выслугу лет - педагогическим работникам", - сказал Меняйло.

Надбавка будет исчисляться из базового оклада педагога.

В ближайшее время соответствующие документы рассмотрят на заседании правительства республики.

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