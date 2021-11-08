Эксперт: ситуация с заболеваемостью ковидом должна выйти на плато после нерабочих дней

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Введение нерабочих дней в России для улучшения ситуации с новой коронавирусной инфекцией дает свои результаты, в дальнейшем пандемия может выйти на плато с меньшим числом заболевших. Однако для кардинальной борьбы с вирусом нужна массовая вакцинация в сжатые сроки, сообщил ТАСС в понедельник специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 39 400. При этом число умерших из-за ковида возросло на 1 190.

"Меньше 40 тыс. [заболевших] стало. Я думаю, что в любом случае дальше будет лучше ситуация, потому что многие цепочки передачи вируса оборвались, должно быть меньше заболевших, скорее всего немного меньше будет и погибших, - сказал Жемчугов. - Буквально за неделю удалось достичь [результатов]. Если все будет хорошо, то ситуация будет как плато. Или одинаковые цифры будут, или будет некоторые снижение".

При этом эксперт отметил, что лучше ограничения вводить на две недели, так как именно такой срок является инкубационным периодом для большинства штаммов коронавируса. "Но штамм "дельта" сейчас кругом, у него инкубационный период короче, поэтому эффект должен быть. Если бы еще неделю [длились нерабочие дни], он был бы более выраженный, поэтому какие-то регионы и продлили", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, что может кардинально изменить ситуацию с заболеваемостью в стране, Жемчугов заявил, что нужно максимально быстро, в течение нескольких месяцев вакцинировать как можно больше граждан, а также ревакцинировать тех, кто привился более полугода назад. "Пока нет новой мутации, которая уменьшит действие вакцин", - пояснил он.