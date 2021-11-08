Первый глэмпинг-лагерь открылся в горах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Первый в Чечне глэмпинг-лагерь с благоустроенными палатками комфорт-класса для размещения туристов открылся в Веденском районе Чечни. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"В Веденском районе Чеченской Республики открылся первый в регионе глэмпинг, состоящий пока из четырех глэмпов, но инвестор планирует развивать это направление и соответственно строить больше. Это новое направление даже для самой России. Очень интересный объект для семейного отдыха и экотуризма, просто чтобы отдалиться от городской суеты", - отметил собеседник ТАСС.

Глэмпинг-лагерь открылся в районе, богатом объектами культурного наследия. В частности, здесь находится древнее поселение стражников Хой, расположенное на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря. Комплекс включает в себя более 100 жилых и боевых башен.

Согласно стратегии развития Чечни, к 2035 году предполагается увеличить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". Наибольшей популярностью у туристов в Чечне традиционно пользуются высокогорное озеро Кезеной-Ам, Аргунское ущелье, мечеть "Сердце Чечни" и музыкальный фонтан на "Грозненском море".