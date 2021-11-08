В Подмосковье около 85% госпитализированных с коронавирусом не делали прививку

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 85% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Московской области, не прививались от инфекции. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сегодня мы обновили статистику и видим, что 82-85% госпитализаций по ковиду у нас касаются людей, которые не привиты. Поэтому стимулирование к вакцинации для нас крайне важно. Но хочу поблагодарить и жителей, которые с пониманием относятся к этой задаче и тем самым повышают коллективный иммунитет, о котором так много говорят. Неслучайно по федеральной системе мы находимся в лидерах", - сказал он.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 542 376 случаев заражения, в том числе 3 429 - за последние сутки, выздоровели 472 223 человека, умерли 9 179. По последним данным федерального оперативного штаба, полный курс вакцинации в регионе прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.