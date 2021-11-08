В Архангельской области привились от коронавируса 50% взрослого населения

АРХАНГЕЛЬСК, 8 ноября. /ТАСС/. Около 50% взрослого населения в Архангельской области сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Александр Цыбульский в своей авторской рубрике "Вместе. Поморье" в эфире областного радио .

"На прошедшей неделе в среднем в сутки вакцинировались от четырех до пяти тысяч человек. Уже около 50% взрослого населения вакцинировано", - сказал Цыбульский.

По его словам, в Архангельской области есть дефицит вакцины "Спутник Лайт". Он также отметил, что жители жалуются на сложности с записью на вакцинацию, в том числе через портал госуслуг. Губернатор уточнил, что записаться на прививку можно также через региональный сайт zdrav29.ru.

С 11 октября доступ в точки общественного питания, торговые центры, учреждения культуры, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, отрицательном ПЦР-тесте или медотвода.

С начала пандемии в регионе выявлено 103 670 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 466. Выздоровели и выписались 95 924 человека, 2 011 умерли. Первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 411 503 жителя Архангельской области, двумя вакцинами привились 368 442 человека.