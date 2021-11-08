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В Минпросвещения рассказали, что влияет на повышение качества образования

Директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Виктор Неумывакин назвал ключевыми элементами квалификацию педагогов, оснащение учебных заведений, а также содержание обучения

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Квалификация педагогов, оснащение учебных заведений, а также содержание обучения являются ключевыми элементами в вопросе повышения качества образования. Об этом в понедельник заявил директор департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению международного форума "Всемирный день качества - 2021".

"Что же надо предпринимать для того, чтобы повысить качество образования? <…> Всегда ключевой фигурой в повышении качества образования будут являться педагогические работники", - заявил Неумывакин. Так, в рамках системы среднего профобразования в РФ 5 тыс. мастеров производственного обучения ежегодно повышают свою квалификацию по самым высоким стандартам, для педагогов колледжей проводится конкурс "Мастер года", отметил он.

Оснащение учебных заведений является вторым элементом, который играет важную роль в повышении качества образования. По словам Неумывакина, средства и методики обучения должны соответствовать лучшим современным стандартам. Третий элемент - это содержание образования, которое должно быть актуальным по каждому модулю и дисциплине.

Международный форум "Всемирный день качества - 2021" пройдет 10-12 ноября в Москве.

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