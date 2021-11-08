Власти Хайнаня разрешили иностранцам получать сертификаты членов команды прогулочных судов

САНЬЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Иностранные граждане с 1 ноября могут подавать документы для обучения, прохождения экзаменов и получения сертификатов квалифицированных членов экипажей яхт и других прогулочных судов. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Провинция Хайнань стала первым регионом Китая, который сделал эту процедуру доступной для иностранцев - эта программа уже утверждена Управлением безопасности на море КНР. В ней могут принимать участие иностранцы в возрасте от 16 до 65 лет, если состояние их здоровья удовлетворяет необходимым требованиям. Кроме того, им необходимо иметь действующую визу или вид на жительство в Китае.

После завершения программы подготовки и успешной сдачи экзамена иностранный гражданин теперь сможет подать заявление на получение соответствующего сертификата КНР. Кроме того, обладатели таких документов, выпущенных другими странами, у которых есть соглашение с Китаем о взаимном признании сертификатов, смогут проходить обучение и подавать заявки на повышение квалификации.

Главный курорт Хайнаня - Санья активно развивает отрасль яхтенного туризма. В первом полугодии в круизах побывали 634 тыс. человек, прогулочные суда выходили в море 101 тыс. раз. Эти показатели на 158% и 147% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власти КНР планируют превратить Хайнань в центр яхтенного туризма и международную базу торговли круизными судами. Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.