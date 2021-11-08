Новые учебные корпуса появятся на территории Чеченского университета в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 8 ноября. /ТАСС/. Семь новых учебных корпусов, рассчитанных на одновременное нахождение более 900 студентов, появятся в Грозном в 2022 году для студентов Чеченского государственного университета. Об этом сообщил ТАСС мэр города Хас-Магомед Кадыров.

"На территории университета появятся семь новых корпусов. Их строительство ведется в рамках федерального проекта "Экспорт образования". Они рассчитаны на одновременное нахождение в них 959 студентов и 250 человек педагогического и технического персонала вуза. Общая площадь объекта составляет 13 911 кв. м. В учебных корпусах разместятся факультеты географии и геологии, информационной технологии, математики и компьютерных технологий, а также факультет физики и ИКТ", - отметил градоначальник.

В октябре 2021 года на территории вуза также открыли новый комплекс общежитий почти на 900 обучающихся. Новоселами станут студенты, приехавшие учиться в Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова из разных уголков России и из-за рубежа.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".