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Кремль не считает нужным проверять условия содержания Навального

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта тема скорее касается ФСИН

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кремль не считает необходимым проверять материал "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) об условиях содержания в колонии Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю вряд ли эта тема имеет какое-то отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли необходимым в Кремле проверить достоверность опубликованных изданием сведений.

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