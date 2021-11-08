Кремль не считает нужным проверять условия содержания Навального

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кремль не считает необходимым проверять материал "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) об условиях содержания в колонии Алексея Навального. Об этом журналистам сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не считаем нужным. Это скорее тема, которая касается органов ФСИН. К Кремлю вряд ли эта тема имеет какое-то отношение", - сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли необходимым в Кремле проверить достоверность опубликованных изданием сведений.