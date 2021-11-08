Закладной камень памятника Василию Маргелову установили в сербском городе Панчево

ПАНЧЕВО /Сербия/, 8 ноября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Торжественная церемония установки закладного камня памятника прославленному советскому военачальнику, командующему ВДВ Василию Маргелову (1908-1990) прошла в сербском городе Панчево в честь Дня города. Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, внутрь закладного камня поместили капсулу времени, на которой выгравированы герб России, а также логотипы общества сербско-русской дружбы "Славянская уния" и российского государственного информационного агентства ТАСС.

В церемонии закладки камня в основание будущего памятника приняли участие мэр Панчева Александар Стеванович, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко, посол Белоруссии в Сербии Валерий Брылев, атташе по вопросам обороны Республики Беларусь Иван Березовский, директор Русского дома в Белграде Евгений Баранов, члены дипкорпуса, представители патриотических организаций, граждане города Панчево.

"Для меня большая честь сегодня присутствовать на закладке памятника советскому военачальнику Маргелову. Верю, что подобными инициативами мы продолжим развивать наше сотрудничество", - заявил мэр Панчева Стеванович.

В свою очередь посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко подчеркнул важность российско-сербского мемориального сотрудничества. "Важно, что церемония закладки памятника проходит в День города Панчева и накануне важной встречи президентов России и Сербии. Мы вместе боролись за правду, а сегодня вместе боремся с попытками переписывания истории", - заявил посол.

Памятник освободителю города

Инициатором увековечивания памяти Василия Маргелова является председатель общества сербско-русской дружбы "Славянская уния" Роберт Ресанович. В интервью ТАСС Ресанович рассказал, как за четыре года ему удалось написать о Маргелове книгу на сербском и русском языках, назвать его именем площадь в родном городе и добиться согласия на установку памятника советскому военачальнику на одноименной площади.

"После четырех лет работы и изучения более 800 документов, предоставленных архивом Минобороны России, мы доподлинно изучили, кто, как и когда освободил наш город. В ходе работы над проектом мы издали книгу "Битва за Панчево. Октябрь 1944 года", а потом перевели ее на русский язык, эта книга описывает сражение за Панчево силами 49-й гвардейской стрелковой дивизии, которая освободила наш город под командованием знаменитого советского и российского военачальника, на тот момент молодого генерала Василия Филипповича Маргелова. Одновременно мы выдвинули инициативу назвать одну из площадей в Панчево именем своего освободителя, которая увенчалась успехом", - рассказал Ресанович.

"Одна из последних наших инициатив заключалась в том, чтобы установить памятник генералу Маргелову. Могу с большим удовольствием и воодушевлением сообщить, что 4 ноября 2021 года наша организация получила официальное решение министерства труда, занятости, по делам ветеранов и по социальным вопросам, подписанное министром Дарией Кисич-Тепавчевич", - заявил председатель "Славянской унии".

Благодарность за помощь

Ресанович поблагодарил за помощь всех участвующих в процессе установки памятника, особо выделив город Панчево и его градоначальника Александара Стевановича, посольство России в Сербии и лично посла Александра Боцан-Харченко, а также информационное агентство ТАСС. "Также большая благодарность министру обороны РФ Сергею Кужугетовичу Шойгу и главе МИД Сергею Викторовичу Лаврову за публично высказанную поддержку", - заявил Ресанович, отметив также "ключевую поддержку от президента Республики Сербия Александара Вучича".

Поддержку проекта также осуществляла сербская неправительственная организация "Народная дипломатия".

Памятник на народные деньги

Ресанович рассказал, что деньги на создание монумента в настоящий момент собирают в Российской Федерации. "Это деньги российских граждан, в процессе сбора средств участвуют многочисленные ветеранские организации, среди которых - организация "Офицеры России". В акцию сбора средств также включились многие представители российской общественности и политики", - сообщил он.

"Мы долго размышляли, как должен выглядеть памятник. В итоге наш памятник будет перекликаться с памятником Маргелову в Москве, он представляет образ воина, который шагает по Европе, освобождая ее от нацизма. Памятник в Москве представляет Маргелова в зрелые годы, а наш памятник представляет молодого, 35-летнего генерал-майора, каким он был, когда освобождал Панчево. Благодаря Минобороны РФ и Студии военных художников им. М. Б. Грекова нам удалось согласовать такой проект. Это будет монументальный памятник, памятник свободе, памятник борьбе с фашизмом, памятник победе над фашизмом и нацизмом, монумент будет нести идею того, что борьба с нацизмом продолжается, она непрерывна", - подчеркнул Ресанович.

Первый в мире

Ресанович подчеркнул, что гордится тем, что площадь им. Маргелова в Панчево является второй в мире после площади в честь военачальника в Рязани: "Наш памятник также станет первым в мире после России. Кроме того, в Панчево регулярно проходят учения десантников России, Сербии и Белоруссии "Славянское братство". Так что ничего в этой истории не является случайностью: сербский город Панчево освободил российский военачальник Маргелов, родители которого родились в Белоруссии".