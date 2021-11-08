Роспотребнадзор проводит расследование из-за заболевания хоккеистов "Салавата Юлаева"

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии проводит эпидемиологическое расследование по факту заболевания гриппом хоккеистов уфимского "Салавата Юлаева". Необходимые мероприятия продолжаются, сообщила в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона и.о. руководителя ведомства Галина Пермина.

В субботу Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отменила матч регулярного чемпионата между "Салаватом Юлаевым" и "Трактором", который должен был состояться в воскресенье в Уфе. Причиной стало заболевание игроков "Салавата Юлаева" гриппом. Команда отправлена на недельный карантин. Все тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.

"Проводится эпидемиологическое расследование по случаю заболевания гриппом игроков клуба "Салават Юлаев". Противоэпидемиологические мероприятия продолжаются", - сообщила Пермина.

"Салават Юлаев" с 38 очками после 27 игр идет третьим в таблице Восточной конференции, набравший 42 очка в 28 матчах "Трактор" - вторым. Следующий матч уфимцев в лиге запланирован на 16 ноября, команда на выезде должна сыграть с нижегородским "Торпедо".