Власти Подмосковья планируют увеличить льготную ипотеку для врачей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество врачей, которые могут получить льготную ипотеку в Московской области, необходимо увеличить до 300, сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы не должны забывать о плановой помощи. Она должна оказываться качественно. Поликлиники, которые принимают более 120-150 человек, тоже должны справляться. Но, кроме всего, еще есть ковид. Поэтому <...> отдаю вам поручение еще раз вместе с руководителем правительства подготовить предложения и увеличить льготную ипотеку для наших врачей.< ...> Доведите эту цифру до 300", - сказал Воробьев, уточнив, что сейчас льготной ипотекой может воспользоваться 250 врачей.

Также губернатор обратился к главам округов Подмосковья, чтобы они продолжали работать в тесном контакте с главными врачами поликлиник и обращали внимание на то, что необходимо медикам.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 542 376 случаев заражения, в том числе 3 429 за последние сутки, выздоровели 472 223 человека, умерли 9 179. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.