Игровой плейхаб в форме архипелага создали в поселении Рязановское в Новой Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Тематический плейхаб площадью более 1 га появился на территории жилого комплекса "Остафьево" в поселении Рязановское Новомосковского административного округа (НАО). В основу проекта легла идея архипелага, в котором острова - это различные по своему назначению игровые и рекреационные зоны, оборудованные для спортивных активностей и спокойного отдыха, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Многофункциональное пространство для отдыха "Маяк" появилось на территории жилого комплекса "Остафьево", расположенного в поселение Рязановское (НАО). Тематический плейхаб занял участок площадью более 1 га, в основу которого легла идея архипелага. Для занятий спортом предусмотрен "остров" с канатной тропой, для тихого отдыха создана территория с лавочками в окружении зеленых насаждений, для дошкольников организована зона с горкой, песочницей. Доминантой территории стал высотный арт-объект "Маяк", являющийся, по задумке архитекторов, центром всего пространства", - говорится в сообщении.

Каждый "остров" отличается особенным покрытием, максимально отвечающим своей функции - от лугового разнотравья до песка, гальки и щепы.

Игровой парк "Маяк" стал первым плейхабом, реализованным группой "Самолет" в своих проектах. Многофункциональная досуговая зона с большим набором сценариев для жителей разного возраста и интересов должна стать важными элементом формирования качественной городской среды и центром притяжения как для жителей жилого комплекса, так и прилегающих районов.