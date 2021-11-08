В Подмосковье 60% всех госпитализированных с коронавирусом старше 60 лет

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Порядка 60% госпитализированных с коронавирусом пациентов в Московской области - это люди старше 60 лет. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"По госпитализациям тоже структура чуть-чуть изменилась. У нас выросла группа 40-49 лет на 1% и группа старше 80 лет также на 1%, 60% всех госпитализированных - это люди [возрастной группы] 60+", - сказала она.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 542 376 случаев заражения, в том числе 3 429 за последние сутки, выздоровели 472 223 человека, умерли 9 179. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в регионе прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.