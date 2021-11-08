В Подмосковье выписывают после лечения от COVID-19 больше людей, чем госпитализируют с ним

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов, выписанных в Московской области после лечения от коронавирусной инфекции, превышает число госпитализированных с нею. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"По количеству госпитализаций ситуация стабильная, у нас даже снизилось на 3% на прошедшей неделе (количество пациентов с коронавирусом, которых госпитализировали - прим. ТАСС). Действительно, выписка превышает госпитализации, что позволяет нам держать достаточно свободного коечного фонда для приема наших пациентов", - сказала она.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 542 376 случаев заражения, в том числе 3 429 - за последние сутки, выздоровели 472 223 человека, умерли 9 179. По последним данным федерального оперативного штаба, полный курс вакцинации в регионе прошел 4 006 021 человек, коллективный иммунитет составляет 67,3%.