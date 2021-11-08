В Свердловской области составили около 2 тыс. протоколов за нарушение эпидбезопасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. протоколов составили в Свердловской области в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, за невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в понедельник.

"В Свердловской области с 30 октября по 7 ноября включительно контрольные группы составили 1 969 протоколов (из них 517 - в Екатеринбурге) за невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за период нерабочих дней контрольные группы проверили 21,8 тыс. объектов потребительского рынка и 4,7 тыс. единиц общественного транспорта. Также провели более 24 тыс. профилактических бесед.

Режим повышенной готовности действует в Свердловской области с 18 марта 2020 года. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подписало постановление о введении обязательной вакцинации для отдельных категорий населения. В регионе действует система QR-кодов. Также власти Свердловской области запретили развлекательным учреждениям и заведениям общественного питания работать с 23:00 до 07:00.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. По данным на 8 ноября, зарегистрировали 732 случая заражения. Общее количество заболевших за всю пандемию - 163 211, выздоровели 146 061 человек, умерли 7 705.