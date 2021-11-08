Балтфлот передал 5 тонн кислорода медикам Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Истребительный авиаполк Балтийского флота совместно с военными медиками передал в медучреждения Калининградской области пять тонн кислорода для лечения пациентов, госпитализированных с коронавирусом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Военнослужащие истребительного авиационного полка Балтийского флота совместно со специалистами медицинской службы Балтийского флота передали пять тонн сжиженного кислорода медучреждениям Калининградской области для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы.

Передача кислорода осуществляется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и указаниями министра обороны Сергея Шойгу. Обеспечение кислородом медицинских организаций проводится без ущерба боеготовности авиационных частей соединения морской авиации Балтийского флота, уточнили в пресс-службе.

Жидкий медицинский кислород вырабатывается автомобильными кислорододобывающими станциями, предназначенными для его получения в полевых условиях из атмосферного воздуха. Он используется в кислородной системе воздушного судна для поддержания нормальной жизнедеятельности экипажа, в том числе при выполнении высотных полетов и катапультировании, уточнили в пресс-службе.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, на 8 ноября в области подтвердилось 67 759 случаев заражения коронавирусом, в том числе 394 - за прошедшие сутки. Вылечились 58 829 пациентов, умерли 938, остаются под медицинским наблюдением 14 999 человек. В 29 медучреждениях области для заразившихся коронавирусом и пневмониями развернули 2 458 коек, в том числе 121 - с аппаратами искусственной вентиляции легких. Занято 2 054 койки, из них 81 - с ИВЛ.