На востоке Москвы тренировку подростков по вольной борьбе приняли за массовую драку

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Шестерых подростков доставили в полицию после сообщения очевидцев, принявших их тренировку по вольной борьбе на детской площадке на востоке Москвы за массовую драку. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию от местных жителей поступило сообщение о том, что на детской площадке на Измайловском бульваре происходит массовая драка. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые доставили в территориальный отдел шестерых подростков. В ходе опроса было установлено, что они занимаются в секции по вольной борьбе, а во дворе они просто тренировались", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, после выяснения обстоятельств подростки были отпущены. Инцидент произошел вечером 6 ноября, сообщение о нем появилось сегодня.