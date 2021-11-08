{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На востоке Москвы тренировку подростков по вольной борьбе приняли за массовую драку

После выяснения обстоятельств подростков отпустили

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Шестерых подростков доставили в полицию после сообщения очевидцев, принявших их тренировку по вольной борьбе на детской площадке на востоке Москвы за массовую драку. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию от местных жителей поступило сообщение о том, что на детской площадке на Измайловском бульваре происходит массовая драка. На место незамедлительно прибыли полицейские, которые доставили в территориальный отдел шестерых подростков. В ходе опроса было установлено, что они занимаются в секции по вольной борьбе, а во дворе они просто тренировались", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в главке, после выяснения обстоятельств подростки были отпущены. Инцидент произошел вечером 6 ноября, сообщение о нем появилось сегодня.

Теги
Россия
РБК: глава АНО "Диалог" Алексей Гореславский может возглавить Институт развития интернета
По данным издания, на фоне увеличения финансирования института государство стало пристальнее следить за его деятельностью
РБК: глава АНО "Диалог" Алексей Гореславский может возглавить Институт развития интернета
Читать полностью