Мокрый снег и ночные морозы до минус 4-8 градусов ожидаются в ЦФО 9-10 ноября

ТАСС, 8 ноября. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий 9-10 ноября в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО), так в Воронежской, Липецкой, Тамбовской и ряде других областей в ночные часы ожидается до минус 5-7 градусов, пройдут дожди и мокрый снег. Во Владимирской и Рязанской областях возможны морозы до минус 6-8 градусов и усиление ветра до 15-20 м/с, гололедица на дорогах, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным гидрометцентра по Воронежской области, 9-10 ноября в регионе ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 5-7 градусов и мокрый снег. "Если в понедельник еще будет преимущественно сухо, то уже со вторника местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, в Воронеже днем 9 ноября ожидается 3-5 градусов тепла, ночью - минус 5-7 градусов. В районах области температура ночью местами опустится до нуля, но днем будет теплее, чем в областном центре - до плюс 10 градусов. В среду также прогнозируются дождь и мокрый снег - осадки выпадут ночью, станет холоднее, до 5 градусов мороза", - сообщили в региональном гидрометцентре.

Аналогичные погодные условия на 9-10 ноября прогнозируются в Тамбовской и Липецкой областях. Ночные морозы до минус 6-8 градусов возможны во Владимирской, Рязанской, Тверской областях, продут дожди, мокрый снег, на дорогах местами образуется гололедица. Кроме того, во Владимирском, Рязанском, и Смоленском регионах 8-9 ноября ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. "9 ноября будет облачно, небольшие осадки - дождь, снег, на дорогах местами гололедица, ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, утром с переходом на северный 7-12 м/с, порывы составят 15-20 м/с", - отметили в ЦГМС по Владимирской области.

В Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областях в ночами 9-10 ноября похолодает до минус 1-4 градусов, днем во вторник пройдут небольшие дожди, мокрый снег, осадки также возможны в ночь на четверг.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что ухудшение погодных условий связано с тем, что 9 ноября территория ЦФО окажется под влиянием циклона, центр которого будет перемещаться с севера округа на Урал. В среду погоду будет определять северная периферия антициклона, вероятность осадков снизится, в большинстве регионов в дневные часы ожидается около нуля градусов.