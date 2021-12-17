Новые привычки в новом году. Книги для тех, кто хочет изменить свою жизнь в 2022-м

Мотивация, любовь, карьера и тайм-менеджмент — вместе с издательствами "Альпина", "Бомбора", "МИФ" и "АСТ" мы сделали подборку литературы о саморазвитии для успешного старта нового года

Альпина "Медитация и осознанность. 10 минут в день, которые приведут ваши мысли в порядок". Энди Паддикомб

Для кого: для тех, кто давно хотел начать медитировать, но не решался. В доступной и занимательной форме автор делится простыми приемами ежедневного комплекса упражнений. Они не требуют специальных знаний или предварительной подготовки; пошаговые инструкции дают возможность освоить технику медитации самостоятельно. Читатели отмечают, что, даже если нет возможности приступить к выполнению практических заданий автора здесь и сейчас, можно просто почитать жизнеутверждающие истории от первого лица. "Правила самоорганизации: Как все успевать, не напрягаясь". Ричард Темплар

Для кого: для тех, кто хочет стать организованнее. В книге — секреты тех ваших знакомых, которые всегда все успевают, никогда не забывают о чужих днях рождения, вовремя расправляются со своими делами и бумагами и при этом им хватает времени спокойно посидеть и отдохнуть. Автор Ричард Темплар предлагает 100 способов достичь большего ценой меньших усилий. Если у вас не хватает времени на то, чтобы прочитать книгу целиком, авторские советы можно почерпнуть из содержания книги и описания глав — действительно экономия времени! Бомбора "Поколение "сэндвич". Простить родителей, понять детей и научиться заботиться о себе". Светлана Комиссарук

Для кого: для запутавшихся в отношениях с семьей. Поколение "сэндвич" — это те, кто прямо сейчас словно зажаты между пожилыми родителями и еще не повзрослевшими детьми. И о тех, и о других нужно заботиться, вот только разорваться между ними сложно, к тому же нужно при этом не забывать и о самом себе. Столкновение разных мировоззрений в одной семье приводит к конфликтам, обидам и отчуждению. Автор книги Светлана Комиссарук объясняет причины этих разногласий и обучает способам их устранения. "Стань неуязвимым. Как обрести ментальную броню, научиться читать людей и жить без страха". Эви Пумпурас

Для кого: для тех, кто не может предсказать опасность. Автор книги Эви Пумпурас — бывший агент Секретной службы США. Состояла в охране четырех американских президентов. Была в одной из башен-близнецов во время теракта 11 сентября 2001 года, за спасательные работы представлена к "Награде за доблесть" — самой почетной медали в наградной системе Секретной службы США. Пумпурас делится приемами своей стойкости и секретами умения держать себя в руках даже в самых стрессовых ситуациях, объясняет, как вычислять потенциально опасных людей и реагировать на агрессию. "Новый секс к пятнице. Секс с мужем как с любовником за 5 дней". Кевин Леман

Для кого: для желающих попробовать новое и разнообразить романтическую жизнь с партнером. Практикующий психолог, мотивационный спикер и автор образовательных проектов Кевин Леман предлагает за пять дней самостоятельно или вместе с партнером проработать отношение к интимной жизни и изменить ее к лучшему. Обращена она и к молодым супругам, которые перегорели с появлением детей, и к тем, кто на грани развода; к свободным людям, которые хотят добавить в личную жизнь новых красок. МИФ "Работа по любви. Как построить успешную карьеру и превратить ее в источник вдохновения и счастья". Ольга Лермонтова

Для кого: для тех, у кого не ладится с карьерой. Карьерный коуч Ольга Лермонтова в своей книге рассказывает о том, как построить свой карьерный путь и что на это влияет, на какие факторы внутри и снаружи вам стоит обратить внимание. Главная идея книги — работа должна приносить радость, а не чувство принуждения и угнетения начальством. "От выгорания к балансу. Как успокоить нервы, снять стресс и подзарядиться". Имоджен Далл

Для кого: для тех, кому нужна срочная помощь в борьбе с паникой и тревогой. Красочно иллюстрированная книга предлагает как краткосрочные советы по выходу из стрессового состояния, так и идеи для последующей работы над собой и своей реакцией на сложные жизненные ситуации. Читатели отмечают, что книга укрывает заботой и комфортным содержанием, как теплое одеяло, так необходимое в моменты панической атаки и повышенной тревожности. "Мифы о хорошей девочке. Как разрушить стереотипы и начать жить по своим правилам". Махо Молфино

Для кого: для женщин, которые устали жить удобно для остальных, но не для себя. Архетип "хорошей девочки", по мнению автора книги Махо Молфино, именно то, что мешает женщинам строить карьеру и взаимоотношения с близкими людьми, и то, с чем стоит бороться. В основу повествования легли разговоры с женщинами-руководителями и их опыт преодоления себя. АСТ "Все о любви. Как научиться любить и говорить с сердцем напрямую". Белл Хукс

Для кого: для тех, кто потерял навык любить и хочет научиться заботе о других. Белл Хукс, известная феминистка и активистка, рассуждает об этике в обществе, которое забывает, что такое любовь и забота, переживает недостаток сострадания. Автор представляет взгляд на любовь в нашем обществе с точки зрения активистки за права женщин и говорит о мужском и женском взгляде на это явление. Почитать будет интересно как женщинам, так и мужчинам. "Убеждай и побеждай! Гайд по безукоризненной риторике и железной логике". Уити Майкл

Для кого: для тех, кто хочет научиться спорить эффективно. Книга поможет в освоении искусства спора и логической дискуссии, расскажет об основах хорошей аргументации и логических ошибках. Подойдет тем, кто давно хотел научиться отстаивать свою точку зрения в спорах любого уровня — от разговора с другом до планерки с коллегами на работе. "Ненормальные. Как найти равновесие в нашем безумном мире". Гордон Брайони