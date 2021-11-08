Власти Башкирии введут во всем регионе раздельный сбор мусора до 2025 года

УФА, 8 ноября. /ТАСС/. Раздельный сбор мусора будет введен во всех муниципалитетах Башкирии с полным охватом населения до конца 2024 года. На данный момент показатель охвата составляет 40%, сообщил министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"По итогам этого года раздельным сбором отходов охвачены порядка 30 муниципалитетов. Доля населения составляет 40%. Правительством Республики Башкортостан поставлена задача достижения показателя "Доля населения, охваченного системой раздельного сбора отходов" на уровне 100% до конца 2024 года", - сказал Искандаров.

В 2021 году регион получит из федерального бюджета более 13 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Также подана заявка на 2022 год на 236 млн рублей, добавил министр.

Всего на территории республики установлено 6 010 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, необходимо приобрести еще более 22 тыс. контейнеров.