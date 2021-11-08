РБК: глава АНО "Диалог" Алексей Гореславский может возглавить Институт развития интернета

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Алексей Гореславский может возглавить Институт развития интернета (ИРИ), сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По данным РБК, на фоне увеличения финансирования ИРИ государство стало пристальнее следить за деятельностью института. Главной задачей нового руководителя будет создание качественного прогосударственного контента уже через год, сообщил источник РБК.

В ИРИ ТАСС не подтвердили, но и не стали опровергать информацию издания. Гореславский в ответ на запрос агентства не стал комментировать возможное назначение.

В августе сообщалось, что ИРИ в рамках новой субсидии объявит конкурс на создание интернет-контента, в том числе продвигающего общечеловеческие ценности, рассказывающего о героях наших дней и направленного на сохранение человеческого капитала. В пресс-службе ИРИ сообщили ТАСС, что субсидия составляет 7 млрд рублей.

Институт развития интернета начал работу в 2015 году как площадка для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Изначально руководителем ИРИ был Герман Клименко, сейчас пост директора ИРИ занимает Антон Ключкин.