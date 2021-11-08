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РБК: глава АНО "Диалог" Алексей Гореславский может возглавить Институт развития интернета

По данным издания, на фоне увеличения финансирования института государство стало пристальнее следить за его деятельностью
Глава АНО "Диалог" Алексей Гореславский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава АНО "Диалог" Алексей Гореславский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Диалог" и АНО "Диалог регионы" Алексей Гореславский может возглавить Институт развития интернета (ИРИ), сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

По данным РБК, на фоне увеличения финансирования ИРИ государство стало пристальнее следить за деятельностью института. Главной задачей нового руководителя будет создание качественного прогосударственного контента уже через год, сообщил источник РБК.

В ИРИ ТАСС не подтвердили, но и не стали опровергать информацию издания. Гореславский в ответ на запрос агентства не стал комментировать возможное назначение.

В августе сообщалось, что ИРИ в рамках новой субсидии объявит конкурс на создание интернет-контента, в том числе продвигающего общечеловеческие ценности, рассказывающего о героях наших дней и направленного на сохранение человеческого капитала. В пресс-службе ИРИ сообщили ТАСС, что субсидия составляет 7 млрд рублей.

Институт развития интернета начал работу в 2015 году как площадка для коммуникации представителей бизнеса, интернет-индустрии и власти по вопросам развития отрасли современных технологий. С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. Изначально руководителем ИРИ был Герман Клименко, сейчас пост директора ИРИ занимает Антон Ключкин.

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