Княгиня Монако покинула ЮАР после 10-месячного пребывания

ПРЕТОРИЯ, 8 ноября. /ТАСС/. Княгиня Монако Шарлен покинула после 10-месячного пребывания ЮАР, во время которого ей были сделаны две операции, и вернулась в Монако. Об этом сообщил в понедельник местный новостной портал News24.

"Княгиня выздоровела, она сейчас здорова", - говорится в заявлении для прессы официальной службы дворца. В свою очередь местная радиостанция SABC передала, что Шарлен на частном самолете вылетела в воскресенье поздно вечером из южноафриканского города Дурбан и в понедельник утром прибыла в Ниццу. Оттуда вертолет доставил княгиню в Монако.

В ЮАР Шарлен прибыла в феврале для участия в благотворительных акциях организации по защите носорогов. Однако во время ее нахождении на юге Африки она перенесла две операции из-за осложнений, вызванных тяжелой инфекцией уха, носа и горла. Ее состояние, по словам SABC, не позволяло длительные перелеты. В течение этого времени князь Монако Альбер II с детьми несколько раз посещал супругу в ЮАР.

Шарлен родилась на территории современной Зимбабве. Позднее ее семья переехала в ЮАР.