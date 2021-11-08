В Северной Осетии более 2,3 тыс. школьников подключились к проекту "Билет в будущее"

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. школьников и 16 педагогов-навигаторов в Северной Осетии подключились к профориентационному проекту "Билет в будущее", сообщили в пресс-службе проекта в понедельник.

"На сегодняшний день к проекту в Республике Северная Осетия - Алания подключились 2 360 школьников, а по всей стране - более 450 тыс. школьников, получив, таким образом, доступ к уникальным ресурсам проекта", - говорится в сообщении.

Обновленный проект "Билет в будущее" с усовершенствованной системой проведения профориентационного тестирования школьников начал реализовываться в сентябре 2021 года. В этом году в проекте впервые принимают участие 85 субъектов Российской Федерации, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, и Байконур. Обратную связь и поддержку им в республике оказывают 16 педагогов-навигаторов и более 6 тыс. педагогов-навигаторов по всей России, которые прошли обучение в рамках проекта по специальной программе "Методы и технологии профориентационной работы".

Министерство просвещения РФ совместно с Фондом гуманитарных проектов - новым оператором проекта "Билет в будущее" в 2021 году - реализовали новую систему ранней профориентации с использованием новейших цифровых технологий. Цифровая платформа "Билет в будущее" состоит из двух сегментов - общедоступного и школьного. Общедоступный сегмент включает в себя игровой конструктор "Примерочная профессий", раздел для родителей с битестами, актуальные статьи и видеоролики о профессиях будущего. В разделе "Новости" каждый желающий может посмотреть, как проходят профориентационные пробы и мультимедийные выставки в регионах.

В школьном сегменте для зарегистрированных участников доступны интерактивные профориентационные уроки, онлайн-диагностики, запись на профессиональные пробы. В личных кабинетах учеников будут доступны индивидуальные рекомендации по выбору профессии и образования по итогам прохождения всех этапов проекта.

С 15 октября в 23 регионах России, в исторических парках "Россия - Моя история", открылись для посещения мультимедийные выставки-практикумы "Лаборатория будущего" в формате квеста. Проект "Билет в будущее" реализуется с 2018 года, за это время его участниками стали более миллиона школьников.