Губернатор Подмосковья поручил усилить реализацию программы "Безопасный регион"

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить реализацию программы "Безопасный регион", в рамках которой в общественных местах устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале главы региона.

"И дети, и взрослые должны чувствовать себя в Подмосковье в полной безопасности. Андрей Воробьев дал команду усилить реализацию программы "Безопасный регион", чтобы видеонаблюдением было покрыто как можно больше общественных мест - начиная с парков, скверов и заканчивая дворами", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов, в местах, где есть видеонаблюдение, увеличивается выявляемость правонарушений, и тем самым власти области помогают правоохранительным органам бороться с ними. "С другой стороны, каждый человек, который находится в общественных пространствах, чувствует себя более безопасно. Понятно, что полиция делает свою работу: патрулирование, внимание уделяет особо чувствительным местам. Мы не должны допустить вакханалии, драк и прочих вещей, которые напрягают жителей", - отметил глава региона.

Также Воробьев поручил уделить внимание проверке мест, откуда поступает большинство жалоб от жителей. В ходе совещания глава областного ГУ МВД России Виктор Пауков сообщил, что в регионе проверят законность работы хостелов после нескольких случаев массовых драк. По его словам, в одном из муниципалитетов уже была проведена такая проверка, она установила, что пять из семи хостелов работают незаконно.

Пауков пояснил, что проверки начались после того, как в СМИ начали появляться сообщения о том, что в Подмосковье участились драки местных жителей с мигрантами. При этом, по его словам, в ходе проверок информации факты конфликтов на межэтнической почве не установлены.