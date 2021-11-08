В новом микрорайоне Владикавказе построят школу на 500 мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 ноября. /ТАСС/. Новая школа на 500 мест будет построена в новом микрорайоне Владикавказа. Об этом сообщила в понедельник министр образования и науки республики Элла Алибекова на еженедельном аппаратном совещании.

"На строительство школы на 500 мест в микрорайоне "Новый город" будет выделено 462 млн рублей из федерального бюджета и дополнительно 150 млн - из республиканского", - сказала Алибекова.

По поручению главы республики Сергея Меняйло для строительства будет выбран лучший в стране проект.

"Давайте насыщать республику лучшим опытом из других регионов России: лучшие технологии, лучшие проекты и программы", - отметил глава республики

Также в микрорайоне до декабря 2022 года проложат автомобильные дороги.