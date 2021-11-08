Более 300 дагестанских сел получат до конца года доступ к оптическому интернету

МАХАЧКАЛА, 8 ноября./ТАСС/. Более 30 населенных пунктов в Дагестане подключили к оптическому интернету с точкой доступа по Wi-Fi в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства". До конца года оптическая инфраструктура охватит 309 сел Дагестана, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком".

"Технические специалисты "Ростелекома" в Дагестане подключили 31 населенный пункт к оптическому интернету с точкой доступа по Wi-Fi в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства. До конца года оптическая инфраструктура, которую "Ростелеком" построит в рамках данного проекта, составит по протяженности более 3 тыс. км и охватит 309 сел Дагестана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современной связью охвачены села в Бабаюртовском, Гумбетовском, Кулинском, Лакском, Табасаранском, Хунзахском, Чародинском районах республики.

"В этом году мы завершаем первый этап федеральной программы "Устранение цифрового неравенства", которая сближает город и село в плане доступности к цифровым технологиям. Учитывая наш горный рельеф и непредсказуемую погоду, это достаточно сложная работа. Поэтому жесткие условия и короткие сроки проекта требовали полной концентрации людских и материальных ресурсов. Впереди задача не легче: реализация второго этапа проекта, в рамках которого мы будем подключать населенные пункты к сотовой связи и мобильному интернету", - цитирует пресс-служба слова директора Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком" Руслана Ярахмедова.

По словам представителя ПАО "Ростелеком", бесплатный беспроводной интернет в республике в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства" подключен в 256 селах с населением от 250 до 500 человек. Большинство из этих населенных пунктов - высокогорные и труднодоступные. В рамках проекта специалисты "Ростелекома" построили 2,6 тыс. км волоконно-оптических линий связи. В некоторых селах, где по причине сложного горного рельефа невозможно проложить оптический кабель, подключение ведется через спутниковую связь.