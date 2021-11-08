{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Конкурс видеороликов о природе Кабардино-Балкарии проведут до конца года

В рамках конкурса сформируются две номинации: "Природа Кабардино-Балкарии" и "Флора и фауна Кабардино-Балкарии"

НАЛЬЧИК, 8 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) проводят экологический конкурс социально-ориентированных видеороликов для привлечения внимания к проблемам окружающей среды. Прием заявок начался в понедельник, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии КБР.

"С 8 ноября до 8 декабря 2021 года Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит конкурс социально-ориентированных видеороликов "Наша Природа", посвященных природе родного края", - говорится в сообщении.

Целью конкурса является привлечение внимания к природе республики. Среди задач - формирование экологической культуры, повышение интереса к охране окружающей среды, привлечение внимания к рациональному природопользованию на территории КБР. Прием работ завершится 8 декабря 2021 года в 18:00, имена победителей станут известны 14 декабря.

Всего обозначены две номинации: "Природа Кабардино-Балкарии" и "Флора и фауна Кабардино-Балкарии". Конкурсная комиссия при определении победителей будет ориентироваться на количество "лайков", которые получат работы в Инстаграме. На странице министерства будут опубликованы две победившие работы, победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

Теги
Северный КавказКабардино-Балкария
Пандемия COVID-19
В Петербурге более 15,5 тыс. медиков получили компенсации за заболевание ковидом на работе
Размер выплаты составил 300 тыс. рублей
Читать полностью