Детский сад после капитального ремонта открыли в Саянске Иркутской области

ИРКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Детский сад, рассчитанный на 290 детей, открыли после капительного ремонта в городе Саянск Иркутской области. Ремонтные работы в здании прошли впервые за 40 лет, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"Это первый капитальный ремонт за почти 40-летнюю историю детсада. Строители заменили потолки, освещение, окна, провели внутреннюю и наружную отделку. Проведение строительных работ велось под личным контролем губернатора Игоря Кобзева", - пояснили в пресс-службе.

В детском саду размещены 13 групп, среди которых есть группы для детей с нарушениями речи. Для каждой предусмотрены раздевалка, а также игровая, буфетная и туалетная комнаты. В детском саду есть спортивный, музыкальный зал, бассейн, кабинет психолога, два кабинета логопеда.

"Ремонтные работы начались в 2020 году. На эти цели из областного бюджета по региональной госпрограмме "Развитие образования" на 2019-2024 годы было выделено более 100 млн рублей", - добавили в пресс-службе.