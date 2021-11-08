Водителей и пешеходов в Подмосковье предупредили об ухудшении погодных условий

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Дождь, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются на территории Московской области с вечера понедельника и до утра вторника. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды, об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

"С 21:00 сегодня до 09:00 завтра в регионе объявлено экстренное предупреждение. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, усиление ветра с порывами до 17 м/с, температура воздуха опуститься ниже 0°С", - говорится в сообщении.

Уточняется, что во вторник с 09:00 до 21:00 в Подмосковье прогнозируется дальнейшее понижение температуры воздуха и гололедица.

"В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах, возможно, будет затруднена. Рекомендуем водителям не выезжать на дорогу на летней резине, соблюдать скоростной режим и дистанцию, снижать скорость перед поворотами и пешеходными переходами", - говорится в материале.

В пресс-службе напомнили пешеходам о необходимости соблюдать осторожность при движении по тротуарам и пешеходным переходам, а также рекомендовали носить световозвращающие элементы на одежде.