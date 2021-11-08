В Ивановской области проведут тестирование на коронавирус учеников начальной школы

ИВАНОВО, 8 ноября. /ТАСС/. Тестирование учеников начальной школы на коронавирус проведут в Ивановской области в ближайшие две недели для выявления бессимптомных носителей вируса. Такое исследование будет проводиться с согласия родителей, сообщил в понедельник журналистам глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"На этой и на следующей неделе мы проведем добровольное тестирование школьников младших классов на наличие антигена COVID-19. Естественно, это будет сделано с согласия родителей", - сообщил Фокин.

Он отметил, что в регионе насчитывается порядка 40 тыс. учеников начальной школы. "Все, кто изъявит такое желание, мы прямо в школе протестируем", - подчеркнул Фокин. Исследование поможет выявить процент бессимптомных носителей вируса.

Ранее региональный оперштаб Ивановской области принял решение о том, что с 8 ноября к очному формату обучения возвращаются ученики начальной школы (дети с первого по четвертый классы), а также обучающиеся выпускных классов. Ученики 5-8-х, 10-х классов, а также студенты колледжей и вузов до 14 ноября будут обучаться дистанционно.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировали 57 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставили 225 диагнозов, умерли 1 908 человек.

В ковид-госпиталях находятся более 2,6 тыс. пациентов, из которых на аппаратах ИВЛ - 131 человек, свободными остаются 435 коек. Всего вакцинировались 387 тыс. человек, планируется привить порядка 600 тыс. человек.