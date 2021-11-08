"Вектор" пока не планирует проводить исследования вакцин от ковида для детей

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в ближайшее время не планирует клинические исследования применения вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" у детей, сообщили в понедельник ТАСС в центре.

"Текущий состав вакцин "Эпиваккорона" и "Эпиваккорона-Н" является универсальным. Он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей, после соответствующих клинических исследований. В ближайшее время проведение таких исследований не планируется", - сообщили в "Векторе".

В центре также добавили, что в настоящее время нет необходимости разработки специальной детской вакцины против коронавирусной инфекции.

5 июня в Москве стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 23 сентября сообщалось, что Минздрав получил документы от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи на регистрацию вакцины против ковида для подростков. 6 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что экспертиза вакцины находится в завершающей стадии.

Как пояснял директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, концентрация вакцины от коронавируса "Спутник V" снижена в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз для детей младшего возраста.