Власти Карелии с 2022 года начнут выдавать пособия на строительство частных домов

ТАСС, 8 ноября. Власти Республики Карелия с 2022 года начнут предоставлять единовременную выплату жителям региона для строительства индивидуальных жилых домов. На эти цели в бюджете региона заложено 40 млн рублей, воспользоваться этой мерой соцподдержки могут воспользоваться все жители республики, в том числе многодетные семьи, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства.

"Жители Карелии с 2022 года смогут получить единовременную выплату на строительство дома. Единовременная денежная выплата из бюджета Карелии будет предоставляться жителям республики, которые с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 уведомили органы местного самоуправления о строительстве дома и зарегистрировали объект недвижимости площадью не менее 70 кв. м. в срок по 31 декабря 2021 года", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на эту меру поддержки в республиканском бюджете заложены 40 млн рублей, которые будут выплачиваться в порядке очередности обращений. Заявления на выплату будут приниматься Центрами социальной работы Карелии с первого рабочего дня будущего года - 10 января 2022 года. Размер выплаты на возмещение расходов на приобретение строительных материалов для многодетных семей составит 100 тыс. рублей, для остальных граждан - 50 тыс. рублей.

"Строительство собственного дома для многих жителей республики, особенно в сельской местности - реальная возможность улучшить жилищные условия. Но подорожание строительных материалов в этом году стало серьезным сдерживающим фактором. Знаю об этом из обращений, которые поступают мне в социальных сетях. Люди опасаются, что не смогут завершить уже начатое строительство. Поэтому совместно с председателем законодательного Собрания республики Элиссаном Шандаловичем предложили компенсировать жителям республики часть затрат на материалы для строительства дома", - цитирует пресс-служба слова главы республики Артура Парфенчикова.