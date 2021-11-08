Власти Калужской области планируют достичь целевых показателей по вакцинации в ноябре

ТАСС, 8 ноября. Власти Калужской области планируют выйти на целевые показатели по вакцинации - 80% от взрослого населения - к середине ноября. Ежедневно в регионе вакцинируются 7-8 тыс. человек, сообщил в понедельник в эфире телеканала " Россия-24 " губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня мы видим восстановление темпов вакцинации. По предыдущей неделе - это порядка 7-8 тыс. человек в день. Это хорошие показатели, которые нам позволят к середине ноября выйти на те самые целевые показатели по вакцинации, которые мы оцениваем в 80% взрослого населения Калужской области", - сказал он.

Он отметил, что несмотря на большое количество туристов, в том числе из Москвы, в минувшие нерабочие дни, заболеваемость удалось зафиксировать на уровне 200-210 человек в сутки, всплеска не возникло. Губернатор также добавил, что за последнюю и предпоследнюю недели в регионе вакцинировалось около 100 тыс. человек, что является очень высокими показателями для региона с численностью жителей в 1 млн человек.

По данным на 8 ноября, в Калужскую область поступило 529 627 комплектов вакцины от коронавирусной инфекции, всего привились 419 455 человек или 64,5 % от плана. В регионе работают 47 стационарных и 17 мобильных пунктах вакцинации. С начала пандемии в Калужской области выявили 54 535 случаев заражений, в том числе 211 - за последние сутки. Выздоровели 51 456 человек, 896 пациентов умерли.