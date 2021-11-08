Более 1,6 тыс. социальных контрактов заключили в Калужской области с начала года

КАЛУГА, 8 ноября. /ТАСС/. Более 1 600 социальных контрактов на 100 млн рублей заключили в Калужской области с начала 2021 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба законодательного собрания Калужской области.

"В текущем году с жителями Калужской области было заключено более 1,6 тыс. социальных контрактов. За период действия закона в Калужской области заключено порядка 1,8 тыс. социальных контрактов", - пояснили в пресс-службе.

Социальный контракт заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых не достигает прожиточного минимума. С 2021 года механизм социального контракта получил федеральное софинансирование во всех регионах. Средства выдают, в частности, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности или деятельности в качестве самозанятого, ведение личного подсобного хозяйства.

"Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, испытывающие проблемы с поиском работы, нуждаются в поддержке со стороны государства. В период пандемии эта тема приобрела особую актуальность", - приводит пресс-служба слова председателя заксобрания Калужской области Геннадия Новосельцева.

