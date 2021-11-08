В Волгоградской области жители старше 60 лет составляют 30% от привитого населения региона

ВОЛГОГРАД, 8 ноября. /ТАСС/. Иммунизацию от коронавирусной инфекции в Волгоградской области прошли около 305 тыс. жителей в возрасте старше 60 лет. Это более 30% от привитого населения региона, сообщили в понедельник в пресс-службе областной администрации.

"Порядка 305 тыс. жителей Волгоградской области старше 60 лет прошли иммунизацию от новой коронавирусной инфекции. Это более 30% от привитого населения региона", - говорится в сообщении.

По данным областного комитета здравоохранения, на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали почти 1 млн 90 тысяч человек, а полностью завершили иммунизацию 936 тыс. человек.

На территории Волгоградской области работают 63 прививочных пункта на базе поликлиник и больниц, 10 - на базе торговых центров Волгограда и Волжского, 10 передвижных пунктов. С начала массовой кампании в регион поступили свыше 1,3 млн доз препаратов "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены около 108 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли около 3,8 тыс. человек.