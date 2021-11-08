Половина заявлений на регистрацию в Росреестре была подана онлайн в нерабочие дни

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Половина заявлений на совершение регистрационных действий в Росреестре была подана в электронном виде в нерабочие дни с 28 октября по 3 ноября, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

"В период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября на учетно-регистрационные действия в Росреестр поступило почти 404 тыс. заявлений. В электронном виде подано более 200 тыс. пакетов документов. Их доля составила 50% от общего числа, что на 10% превышает показатель недели с 18 по 22 октября", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с 28 октября по 3 ноября Росреестр принял более 39 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки, из них в электронном виде - 25 тыс., или 63%. За неделю до этого доля онлайн-заявлений составляла 54%.

Также за этот период поступило около 19 тыс. заявлений на регистрацию договоров долевого участия, в том числе 12 тыс. в электронном виде. Доля онлайн-заявлений составила 63% по сравнению с 52% неделей ранее.

В ведомстве напомнили, что по состоянию на 3 ноября прием граждан был прекращен в многофункциональных центрах 10 российских регионов. В 39 регионах прием осуществлялся по предварительной записи.