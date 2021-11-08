В Петербурге закрыли за нарушение ограничительных требований шесть баров и ночных клубов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Шесть баров и ночных клубов, расположенных в центре Санкт-Петербурга, закрыты за нарушение антиковидных ограничительных требований в период нерабочих дней. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе администрации губернатора города по итогам проверки, проведенной сотрудниками комитета по контролю за имуществом и комитета по промышленной политике инновациям и торговле.

"Проигнорировали запреты и продолжали принимать посетителей девять баров, ресторанов и ночных клубов на улицах Думской, Рубинштейна, Некрасова, Жуковского, Инструментальной и Стремянной, на набережной Канала Грибоедова и на Литейном проспекте. По результатам проверок составлены протоколы об административных правонарушениях. Организации-нарушители, а также 19 посетителей будут оштрафованы. Шесть организаций общепита закрыты и опечатаны Роспотребнадзором и Следственным комитетом", - рассказали в пресс-службе, добавив, что сотрудники СК зарегистрировали два материала проверок по фактам возможного совершения преступлений, предусмотренных статьей 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и положениями 121-го постановления правительства города, в Санкт-Петербурге с 30 октября по 7 ноября была приостановлена работа большинства заведений общепита и объектов розничной торговли, кроме аптек, заправок и магазинов с товарами первой необходимости.

Проверка соблюдения ограничений

Все объявленные нерабочими дни сотрудники двух комитетов проводили проверки на соблюдение предприятиями общепита и торговли введенных ограничений. В нескольких рейдах участвовали представители Роспотребнадзора и Следственного комитета. Охрану общественного порядка во время рейдов обеспечивали сотрудники полиции.

Отмечается, что с 4 по 7 ноября в дневное время были проверены более 40 магазинов, около 30 точек общепита и девять организаций сферы услуг в Центральном, Адмиралтейском, Приморском и Красногвардейском районах. "Нарушения выявлены в семи организациях. В ряде случаев не было QR-кода или средств индивидуальной защиты, не выполнялся запрет на обслуживание посетителей в общепите, помимо торговли навынос. Некоторые непродовольственные магазины работали без наличия 30% товаров первой необходимости", - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в вечернее и ночное время были проинспектированы 62 точки общепита в Центральном и Петроградском районах. Как отметили в Смольном, большинство из них соблюдали установленные требования, то есть были закрыты или работали только на доставку и навынос.

"Большинство предприятий и жителей города ответственно и с пониманием отнеслись к временным запретам и требованиям, введенными в связи с противодействием распространению COVID-19. Об этом говорят результаты проверок, которые ежедневно проводятся в Петербурге. От того, как мы их соблюдаем, будут зависеть эпидемическая ситуация в ближайшие месяцы, снижение риска заражений и достижение коллективного иммунитета", - привели в пресс-службе слова губернатора Александра Беглова.

Глава города напомнил, что с 8 ноября полный запрет на работу общепита и объектов досуга в Петербурге снят, но в то же время вступают в силу дополнительные ограничения. В частности, кафе и рестораны, кинотеатры и театры, объекты развлечения и досуга должны работать до 23:00.

По последним данным, в Петербурге выявили 733 059 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 661 116 человек, умерли 24 552. За последние сутки в городе выявили 2 597 случаев заражения.