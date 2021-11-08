Попавшим в сложную ситуацию самарским семьям выделят деньги на покупку или ремонт жилья

САМАРА, 8 ноября. /ТАСС/. Семьям из Самарской области, попавшим в сложную жизненную ситуацию, выделят средства из резервного фонда губернатора для покупки или восстановления жилья. Такое решение принял глава региона Дмитрий Азаров, передает пресс-служба областного правительства.

"В понедельник, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров провел внеочередное заседание областного правительства, на котором было принято решение о выделении средств из резервного фонда главы региона на улучшение жилищных условий ряда многодетных семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации - без крыши над головой", - говорится в сообщении.

Азаров отметил, что в период пандемии, угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и ограничений, которые отражаются на доходах жителей, необходимо "акцентировать внимание на мерах поддержки наиболее пострадавших отраслей экономики и конкретных людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в силу разных обстоятельств". При этом глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям и при подборе дома проверить противопожарную безопасность. "Если что-то нужно поправить, привлекайте специализированные организации", - поручил Азаров.

По данным министерства финансов, муниципалитеты получат средства до конца недели.

Первоочередная помощь - многодетным

Средства получат пять многодетных семей. Так, семье Никитиных из Клявлинского района уже подобрано жилье, свой дом у них сгорел и не подлежит восстановлению. По данным областного министерства социально-демографической и семейной политики, сейчас семья с пятью детьми живет в съемной квартире.

С аналогичной ситуацией столкнулись многодетные семьи Феокистовых из Нефтегорского района и Филипповых - из города Октябрьск, чьи дома также пострадали в результате пожаров. Семья Феокистовых, чье жилье пострадало в апреле 2021 года, планирует восстановить его. Семья Филипповых решила приобрести дом с приусадебным участком, так как их жилье сгорело полностью в декабре прошлого года.

Многодетная семья Пшеничниковых из Кинель-Черкасского района, которая сейчас живет в съемной квартире, имеет небольшой дом в Березовке в Елховском районе. Однако там отсутствуют необходимые удобства, а сам дом удален от детских садов и школ. Семья также получит средства на покупку дома.

На сайте правительства региона также размещено постановление о предоставлении около 2,2 млн рублей на улучшение жилищных условий семье Никитиных из Клявлинского района.