Школы в Петербурге вернулись к очному формату обучения после каникул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Школы в Петербурге начали работу в очном формате после осенних каникул, на сегодняшний день в городе нет ни одного закрытого класса. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе комитета по образованию Санкт-Петербурга.

"По данным на 8 ноября в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты 29 групп в 20 детских садах. Классов, временно переведенных на обучение с использованием дистанционных технологий, в школах города нет", - говорится в сообщении.

Согласно данным комитета, количество обучающихся на дому в смешанном формате по заявлению родителей также снизилось. В середине октября численность таких детей составляла 2 461 - 0,44% от общего количества, сегодня их 1 215 - 0,22% от общего количества.

По последним данным, в Петербурге выявили 733 059 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 661 116 человек, умерли 24 552. За последние сутки в городе выявили 2 597 случаев заражения.