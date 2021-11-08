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Мишустин 9 ноября встретится в Москве с главой дипведомства Ватикана

Архиепископ Пол Ричард Галлахер будет находиться с визитом в российской столице 8-10 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретится во вторник, 9 ноября, с секретарем Святого престола по отношениям с государствами (главой внешнеполитического ведомства Ватикана) архиепископом Полом Ричардом Галлахером, который будет находиться с визитом в Москве 8-10 ноября.

"Программой визита предусмотрены его [Галлахера] встреча с председателем правительства Российской Федерации М. В. Мишустиным, переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавровым, а также беседа с председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополитом Волоколамским Иларионом", - говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В пресс-службе российского правительства ТАСС подтвердили, что 9 ноября запланирована встреча Мишустина с Галлахером.

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Мишустин, Михаил ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичВатиканРоссияИларион (митрополит)
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