Дагестанский госуниверситет и МФТИ договорились о совместных образовательных программах

МАХАЧКАЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество Дагестанского государственного университета и Московского физико-технического института позволит остановить отток талантливой молодежи из республики, считает ректор ДГУ Муртазали Рабаданов. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе университета.

"В Дагестанском госуниверситете прошла дискуссия по взаимодействию с Московским физико-техническим институтом. Ректор ДГУ Муртазали Рабаданов отметил, что вуз полностью готов поддержать данное сотрудничество, так как оно призвано остановить отток талантливой молодежи из региона. Он также добавил возможность создания Консорциума с участием региона, ДГУ и МФТИ", - сообщили в пресс-службе.

По словам научного сотрудника лаборатории нанооптики и плазмоники МФТИ Азима Нухова, взаимодействие будет касаться работы не только вузовской, но и в области довузовской подготовки, а также взаимодействия по линиям магистерских и аспирантских уровней. "В стенах ДГУ по наиболее востребованным для региона учебным направлениям будут работать ведущие преподаватели МФТИ. Обучение пройдет по высоким образовательным стандартам, я думаю, что это позволит сохранить талантливых, способных детей в вузе", - подчеркнул Нухов.

Кроме того, Нухов рассказал о проекте "Таланты в регион", который может помочь решить проблему кадрового голода по наиболее актуальным специальностям экономического сектора республики. Он отметил, что к данному соглашению привлекается и глава региона, а также различные индустриальные партнеры и инвесторы. "К примеру, партнерами могут стать компании в области IT-индустрии, которые испытывают острый дефицит кадров. Они могут запросить подготовку по передовому IT-профилю, который в принципе отсутствует в учебных программах вузов региона или преподается не на достаточно необходимом для данной компании уровне, а мы эту подготовку осуществляем", - цитирует Нухова пресс-служба.

Еще одна задача проекта заключается в том, что МФТИ в стенах вуза будет вести полный образовательный цикл - начиная с первого курса до получения степени бакалавра. Предполагается, что четыре года рядом с преподавателями МФТИ будут находиться наиболее перспективные преподаватели ДГУ.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ДГУ, в настоящее время прорабатывается проект соглашения.