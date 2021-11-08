Мемориальную доску на месте ожесточенных боев в годы войны открыли к 80-летию обороны Тулы

ТУЛА, 8 ноября. /ТАСС/. Памятную доску, посвященную 80-летию обороны Тулы, открыли в понедельник на стене Всехсвятского кладбища, вблизи которого в октябре-ноябре 1941 года проходили ожесточенные бои. Это место включат в экскурсионный маршрут, посвященный истории защиты города, сообщила на церемонии открытия министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

"Сегодня осталось немного мест, которые хранят память о событиях 80-летней давности. Это место обязательно войдет в экскурсионный маршрут, посвященный обороне Тулы. Проходя здесь, жители и гости города смогут прикоснуться к истории и еще раз вспомнить подвиг своих дедов", - приводит пресс-служба облправительства слова Рыбкиной.

Мемориальную доску открыли на южной стене Всехсвятского кладбища, расположенного фактически в центре Тулы. На каменной плите размещена надпись: "Здесь проходил рубеж обороны города Тулы в октябре-ноябре 1941 года. На стене следы пуль и осколков, выпущенных фашистами".

Установить мемориальную доску, по словам Рыбкиной, предложил один из жителей города, направив соответствующее обращение губернатору Алексею Дюмину. По инициативе главы региона к этой работе подключились Государственный архив Тульской области, Центральный архив Министерства обороны РФ и Российское военно-историческое общество (РВИО). Прилегающую к памятному месту территорию благоустроили при поддержке администрации Тулы и регионального отделения РВИО, добавили в пресс-службе.

Тульская оборонительная операция - фронтовая операция войск Брянского фронта, а затем Западного фронта, в который входила 50-я армия. Была проведена в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года. Являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате Тульской оборонительной операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. Почетное звание "Город-герой" Туле присвоили в 1976 году.