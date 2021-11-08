Число закрытых групп в детских садах в Югре снизилось почти в шесть раз за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноября. /ТАСС/. Работа одного детского сада и 36 групп в 22 дошкольных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) временно приостановлена из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по Югре.

По данным управления, неделей ранее в Югре была приостановлена работа трех детских садов и 210 групп в 115 дошкольных учреждениях ХМАО.

"В связи с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусной инфекцией на 44-й неделе приостановлен образовательный процесс в одном детском саду в Нефтеюганском районе и 36 группах 22 детских садов четырех муниципальных образований - Нефтеюганском районе, Пыть-Яхе, Югорске, Советском районе", - сказано в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, на 8 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировано 84 212 случаев новой коронавирусной инфекции, 77,8 тыс. пациентов выздоровели, 1 449 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для допуска в спортивные, культурные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением оказания услуг навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы.

До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, образовательные организации находятся на дистанционке и запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.