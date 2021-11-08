Открытый каток с искусственным льдом впервые за 15 лет установят в Кисловодске

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Открытый каток с искусственным льдом до конца ноября начнет работать в районе цирка в Кисловодске Ставропольского края. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В конце ноября в Кисловодске начнет работу открытый каток с искусственным льдом. Строительство площадки размером 40 х 20 м в районе цирка заканчивается - идет укладка труб, их подключение к системе охлаждения. Здесь же, около катка, расположится помещение, в котором предусмотрены теплые раздевалки, прокат коньков, кафетерий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС сообщили, что открытых катков на курорте не было последние 15 лет.

Отмечается, что площадка предусмотрена исключительно для массовых катаний и обучения новичков, в хоккей здесь играть не будут. Лед выдержит температуру до плюс 13 - 15 градусов. Рядом установят ледяную горку для тюбинга.

По данным пресс-службы, необходимые санитарные нормы, связанные с продолжающимися противоэпидемическими мероприятиями, будут соблюдены, в том числе и проверка QR-кода на входе.