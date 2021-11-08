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Пандемия COVID-19

В Пятигорске 50 волонтеров помогают медикам в шести больницах города

Добровольцы принимают обращения граждан в кол-центрах поликлиник и на входе осуществляют термометрию

ПЯТИГОРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Помощь медикам Пятигорска оказывают 50 волонтеров, которые работают в кол-центрах, осуществляют термометрию, консультируют. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"Волонтерский штаб Пятигорска в действии: 50 помощников направлены в поликлиники города. Добровольцы, помогающие медикам, задействованы в шести медицинских учреждениях столицы СКФО", - говорится в сообщении.

Основные принципы отбора - возраст старше 18 лет и желание помогать. "Сейчас в нашей команде около полусотни волонтеров, большая часть ребят - это студенты Пятигорского медико-фармацевтического института. И мы продолжаем набирать добровольцев: запрос у поликлиник большой, каждый день нужно не меньше 26 помощников", - приводятся в сообщении слова завотделом по делам молодежи администрации Пятигорска, руководителя волонтерского штаба города Марии Даниловой.

По данным пресс-службы, городской волонтерский штаб, активно работавший в пик пандемии в 2020 году, возобновил деятельность осенью. Добровольцы помогают медикам в кол-центрах поликлиник (принимают обращения граждан) и на "входном фильтре" (осуществляют термометрию). Также мобилизован на помощь медикам автопарк администрации города: служебные машины используются врачами, медсестрами и фельдшерами для посещения пациентов на дому, доставки лекарств и ПЦР-тестов.

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