Число госпитализированных с COVID-19 сократилось в Курской области почти на 45% за неделю

КУРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Число пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, сократилось в Курской области после введения режима нерабочих дней почти на 45% за неделю. Уменьшилось также время ожидания скорой помощи, количество обращений в поликлиники, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

"В Курской области до 12 ноября установлены нерабочие дни, они начались с 25 октября. За это время в системе здравоохранения отмечают наступление стабилизации ситуации с коронавирусом. Уменьшилось и количество госпитализаций. С 25 по 31 октября в стационары направлено 3 975 пациентов, с 1 по 7 ноября - 2 293 человека", - говорится в сообщении.

За счет небольшого снижения количества вызовов бригад скорой помощи удалось сократить время ожидания медиков в среднем с 39 до 34 минут.

"Мы можем отметить, что ситуация с заболеваемостью у нас в регионе стабилизировалась, хоть и, конечно, на высоких цифрах. На прошедшей неделе в четыре раза уменьшилось количество обращений в детские поликлиники, в 2,5 раза - во взрослые", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора региона Андрея Белостоцкого.

На период нерабочих дней (до 12 ноября включительно) в области приостановили действие льготных проездных, ограничили торговлю непродовольственными товарами. Продолжили работать аптеки, продуктовые, детские магазины, зоомагазины, в том числе на территории торговых центров. Жители региона старше 65 лет, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, ушли на самоизоляцию. Для посещений закрыли все учреждения общественного питания, культуры, сферы услуг, здоровья, красоты.

С начала пандемии в Курской области выявлено 69 028 случаев заражения коронавирусом, 1 662 пациента умерли. Для ряда категорий граждан в регионе обязательную вакцинацию увеличили до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового присутствия людей.