Воронежские поисковики нашли два самолета времен Великой Отечественной войны

ВОРОНЕЖ, 8 ноября. /ТАСС/. Поисковики воронежского областного объединения "Дон" нашли вблизи села Коротояк Острогожского района Воронежской области два самолета, разбившихся в годы Великой Отечественной войны. Ведется работа с архивами, которые помогут проследить судьбу самолетов и их экипажей, сообщил руководитель поискового объединения "Дон" Михаил Сегодин на своей странице в Facebook в понедельник.

"Организован выезд поисковой группы на предполагаемое место падения самолета, в результате было установлено, что речь идет о двух разных машинах, потерпевших крушение практически в одном и том же месте - 200 м друг от друга, но в разное время. Одна из машин, предположительно, Ил-2, вторая - бомбардировщик дальнего действия ДБ-3", - рассказал Сегодин.

По его словам, на месте падения ДБ-3 обнаружены фрагменты обшивки, а также цилиндр двигателя с номером и с фрагментами картера. Это позволит установить номер машины и впоследствии проследить судьбу самолета и его экипажа. "Самолетами ДБ-3 оснащались полки дальней авиации, предположительно, могли принадлежать 750-у или 751-у авиаполкам дальней авиации. Примечательно, что самолеты ДБ-3 и его модификации были изготовлены на Воронежском авиазаводе №18", - сообщил Сегодин.

Он уточнил, что сейчас ведутся архивные работы по идентификации номера двигателя и его принадлежности, а также намечены планы по подъему обнаруженных самолетов.

Воронеж в годы Великой Отечественной войны с 7 июля 1942 года находился в оккупации, линия фронта проходила по городу, фашистские захватчики не смогли занять его левобережную часть. В боях за Воронеж, которые длились 212 дней, более 95% его зданий были разрушены. Всего в сражениях за город погибли около 400 тыс. советских воинов. Город был освобожден 25 января 1943 года, победа в битве за Воронеж предопределила исход Сталинградской битвы, ставшей переломным сражением в ходе Великой Отечественной войны.